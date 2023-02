Gut 100 Tage nach der Ermordung zweier Handwerker in Oggersheim beginnt am Landgericht Frankenthal in sechs Tagen der Prozess gegen den mutmaßlichen Täter. In blinder Wut und rasender Eifersucht soll er die beiden Männer erstochen und einen weiteren lebensgefährlich verletzt haben. Die Eltern eines Opfers ringen mit sich, ob sie sich der juristischen Aufarbeitung stellen. Wie tief der Schmerz bei der Ruchheimer Familie immer noch sitzt und was sie von der juristischen Aufarbeitung erwarten lesen Sie hier.