Ein Sprecher des Ludwigshafener Polizeipräsidiums hat am Mittwoch RHEINPFALZ-Informationen bestätigt, denen zufolge am kommenden Samstag, 4. Februar, wieder Rechtsextreme in Oggersheim aufmarschieren. Motto der sogenannten Kameradschaft Rheinhessen: „Kein Verbot stoppt Schwarz-weiß-rot“. Anlass für die angemeldete Versammlung könnte der Prozessbeginn am 10. Februar gegen einen Somalier sein, der nach bisherigen Erkenntnissen der Ermittler am 18. Oktober in Oggersheim zwei Männer mit einem Messer getötet und einen weiteren schwer verletzt hat. Am Samstag soll es auch eine Gegendemo geben. 100 Polizisten werden laut Mischler im Einsatz sein. Mehr dazu hier.