(aktualisiert 16.16 Uhr) Einen größeren Einsatz von Polizei und Rettungskräften hat es am Mittwochmittag auf der Kurpfalzbrücke in Mannheim gegeben. Bei einer Auseinandersetzung ist laut Polizei eine Frau schwer verletzt worden. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen soll ein 28-Jähriger sein Opfer mit einem „vermutlich messerähnlichen Gegenstand“ attackiert haben. Bis zum Eintreffen der Polizei hielten Zeugen den Verdächtigen fest. Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht. Das Ausmaß der Verletzungen ist derzeit noch nicht bekannt. Zwischen dem Mann und dem Opfer soll keine Beziehung bestehen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen eingeleitet. Hinweise nimmt sie unter Telefon 0621 174-4444 entgegen.