Mit einem Randalierer hatte es die Polizei am Montagabend in einem Mehrfamilienhaus in der Mundenheimer Straße (Süd) zu tun. Der 28-Jährige hatte zuvor schon Passanten auf dem Berliner Platz in der Stadtmitte angepöbelt. Laut Polizei war der Mann stark betrunken und ließ sich nicht beruhigen. Deshalb wurde er zu einer Polizeidienststelle gebracht. Beim Weg zum Streifenwagen schrie der Mann verfassungsfeindliche Parolen. Auf der Dienststelle sollte ihm eine Blutprobe entnommen werden. Dabei riss er sich laut Polizei die Nadel aus dem Arm. Als die Beamten ihm die Nadel wegnehmen wollten, verletzte der 38-Jährige einen Polizisten mit der benutzten Nadel. Der 38-Jährige muss sich nun wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.