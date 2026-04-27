Blut kann am Montag, 4. Mai, in der Ludwigshafener Gartenstadt gespendet werden (16 bis 20 Uhr, Trinitatiskirche, Kärntner Straße 23). Durchgeführt wird dieser Termin vom Blutspendedienst West. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Blut spenden darf, wer mindestens 18 Jahre alt ist und sich gesund fühlt. Eine obere Altersgrenze gibt es nicht mehr. Der Personalausweis oder ein vergleichbares Ausweisdokument ist mitzubringen. Weitere Infos im Netz unter www.blutspende.jetzt oder unter Telefon 0800 1194911.