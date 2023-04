Wer sich fragt hat, wie viel Ludwigshafen in der Mannheimer Bundesgartenschau steckt, der dürfte überrascht sein: Denn ein Leuchtturm der am 14. April startenden Veranstaltung trägt die blumige Handschrift eines linksrheinischen Fachmanns. Er hat den Eingangsbereich des Luisenparks gestaltet. Auch ein wichtiges Bühnendach kommt aus der Vorderpfalz. Und die BASF bespielt ein Ausstellungsflächen am Spinelli-Park.