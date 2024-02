Unbekannte sind zwischen dem 27. Januar und 3. Februar in eine Kirche im Ascherslebener Weg im Stadtteil Blumenau eingebrochen. Sie hebelten ein Fenster auf und gelangten so in das Gebäude. Dort versuchten die Täter einen in einem Nebenraum fest in der Wand verankerten Tresor zu stehlen, was jedoch nicht gelang. Da weiter nichts aus dem Gebäude entwendet wurde, zogen sie nach Angaben der Polizei ohne Beute wieder ab. Der geschätzte Schaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Hinweise: Telefon 0621 77769-0.