Wer hat zu Hause ein Schotterbeet und möchte es gerne loswerden? Die Initiative Lokale Agenda 21 (ILA) und die Kreisgruppe des Bunds für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) erinnern noch einmal an ihre Aktion „Entschottert euch“, für die Bewerbungen noch bis Samstag, 17. April, entgegen genommen werden. Schotterbeete erfreuen sich auf Grund ihrer vermeintlichen Pflegeleichtigkeit immer größerer Beliebtheit, wie es von der Initiative heißt. Dabei wachsen zwischen den Steinen gerne unerwünschte Beikräuter, die nur schwer zu entfernen sind. Eine bessere Lösung sind laut Initiative Lokale Agenda pflegeleichte Staudenbeete. Darüber freuen sich auch Insekten und Vögel. Außerdem wirkt sich ein solches Beet kühlend auf die Umgebung aus.

Blumenbeet zu verschenken

Um auf all die Vorteile aufmerksam zu machen, verschenken ILA und BUND ein Blumenbeet. Kostenlos wird ein maximal zehn Quadratmeter großes Schotterbeet in Ludwigshafen „in ein buntes, pflegeleichtes Staudenbeet“ verwandelt. Bewerbung mit Bild des Schotterbeets an die Mail-Adresse Ludwigshafen@bund-rlp.de schicken. Bei mehreren Bewerbungen entscheidet das Los. Weitere Infos im Netz unter https://ila21lu.de/2021/01/entschottert-euch/.