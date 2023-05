Die beiden Bundesgartenschau-Gelände sind grundverschieden. Das gilt auch für die Auswahl der Pflanzen im Luisenpark und auf Spinelli.

An den beiden Bundesgartenschau-Standorten beginnt es mehr und mehr zu blühen. Im Luisenpark hat sich das neue Rhododendron-Areal dank des Regens der vergangenen Wochen prächtig entwickelt. Neben der beliebten Pflanze blühen laut Parkverantwortlichen Fuchsien und andere Sträucher rund um den Skulpturengarten, der als Heinrich-Vetter-Weg bekannt ist. Ellen Oswald, die gärtnerische Leiterin des Luisenparks, hat diesen neuen Bereich nahe des Haupteingangs angelegt. In diesem zweiten Rhododendron-Hotspot können Besucher die prächtigen Bäume inmitten von Bildhauer-Arbeiten unter freiem Himmel bewundern.

„Natürlich hat mich an dem Standort vor allem die Umpflanzung der Skulpturen gereizt“, sagt Oswald. „Ich habe versucht, aus verschiedenen Perspektiven einen Bilderrahmen aus Blüten für die Kunstgegenstände zu machen.“ Am Skulpturenweg gab es bereits teilweise über drei Meter hohe Rhododendronbüsche. Hier und da wurden neue Pflanzen dazwischen gestreut und so ein floral-bildhauerisches Gesamtkunstwerk erschaffen. Besucher, die am Fernmeldeturm den Park betreten, finden direkt dort um die Klang-Oase herum den alten Rhododendrongarten: Ein wahrer Rhododendron-Wald aus heute haushohen Büschen ist hier seit der Bundesgartenschau 1975 gewachsen.

Sonne und Schatten sorgen für Gegensätze

Die beiden Buga-Gelände Spinelli und Luisenpark können wegen ihrer unterschiedlichen Struktur sehr viele gärtnerische Möglichkeiten abbilden: Während auf dem Spinelli-Areal ohne viel Schatten Pflanzen präsentiert werden, die sonnige Standorte bevorzugen und Hitze gut vertragen, sind im Luisenpark mit seinem alten Baumbestand schatten- und halbschattenliebende Pflanzen zu sehen. Auf Spinelli werden gerade die Sonnenblumen gesetzt. Die Veranstalter legen den Besuchern eine besondere Ausstellung in der Floristik-Blumenhalle ans Herz.

Mit der Ausstellung „ATTENTION! Die Amerikaner in Mannheim“ geht es mit den Blumenhallenschauen weiter. Seit 13. Mai ist die Zeit der amerikanischen Besatzung in Mannheim Thema. Wie diese Ära die Stadt bis heute geprägt hat, wird floristisch übersetzt in viele kleine Geschichten von Menschen, deren Leben dadurch beeinflusst wurde. Die Floristik-Schau von Stephanie Büchler aus Mannheim und Petra Schwörer aus Schifferstadt ist bis zum 29. Mai zu sehen. Für diese fünfte Buga-Hallenschau hat es laut den Veranstaltern geradezu Auszeichnungen geregnet.

Einst Nachbarin der Amerikaner

Büchler stammt direkt aus Feudenheim, wo der Spinelli-Haupteingang ist. Sie kennt die Geschichten aus der Zeit der Amerikaner aus Berichten ihrer Familie, kann sich teils noch selbst erinnern. Insbesondere die Erzählungen ihres Onkels, Geschichten von Hoffnung und Heimweh, von einer Welt vor und hinter dem Kasernenzaun, von gemeinsamen Festen, aber auch gegenseitigem Misstrauen, haben sie nach eigenen Worten inspiriert. „Mit Blumen und originalen Stücken aus der Zeit vermitteln wir ein Gefühl dafür, wie es hier vor Ort in Mannheim war, welchen Einfluss die amerikanischen Soldaten hatten, wie sich alles veränderte“, erläutern Büchler und Schwörer ihr Konzept. Viele Details wie alte Koffer und Fotos, Nylonstrumpfhosen, Porzellan oder Traumfänger über zerbrochenen Glasscheiben wurden dafür eingebettet.