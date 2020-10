„Lu läuft – Entdecke laufend oder walkend deine Stadt“ – unter diesem Motto machten sich zahlreiche Läufer und Walker am 15. Juli auf den Weg, um bis zum 30. September alle 14 Ludwigshafener Stadtteile sportlich zu erkunden. Drei von ihnen haben nicht nur für ihre Gesundheit etwas getan, sondern dürfen sich jetzt auch über drei „sportliche“ Preise von Globus in Oggersheim freuen.

Über 30 Lauf- und Walkingbegeisterte waren in den vergangenen Wochen unterwegs, sammelten fleißig Kilometer. Einige von ihnen bewiesen besondere Kreativität. Christoph Hinkel aus der Melm in Oggersheim beispielsweise entwickelte einen Marathon durch Ludwigshafen und die rund 33 Kilometer lange „Tour de Lu“, die er gemeinsam mit Vereinskollegen der TSG Maxdorf und Freunden aus Ludwigshafen lief. Der Ludwigshafener Norbert Asprion und weitere Läufer stellten wiederum ihre Strecken der Öffentlichkeit zur Verfügung. So entstand auf www.lu-laeuft.de eine Sammlung von abwechslungsreichen Tourenvorschläge durch die Stadt. Diese können abgerufen, heruntergeladen und nachgelaufen werden.

Unter allen Teilnehmern verloste der Ludwigshafener Sportverband Anfang Oktober nun drei Preise – gestiftet vom Globus-Markt in Oggersheim. Toni Lück, Teamleiter Marketing und Gewerbevermietung, übergab die Preise nun. Karin Kramb bekam einen Fitnesstracker. Norbert Asprion heißt der neue Besitzer einermodernen Körper-Analysewaage. Ein Bluetooth-Lautsprecher von Sony geht an Thorsten Klehr von der Berufsfeuerwehr Ludwigshafen, die ebenfalls mit Läufern bei „Lu läuft“ vertreten war. Zusätzlich spendierte Lück jedem Gewinner ein Mittagessen im Markt. rhp