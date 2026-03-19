Es gibt Werbemittel, die bleiben zuhaus, andere erkunden zufällig die Welt. Von einem Schreibblock to go, Rommé und einer Reise nach Slowenien handelt diese Geschichte.

Es gibt Werbemittel, die bleiben daheim in der Küchenschublade liegen – und es gibt die, die reisen. Osman Gürsoy, SPD, 37, seit 2021 Ortsvorsteher der Nördlichen Innenstadt, hat eines von der zweiten Sorte unters Volk gebracht: den politischen Schreibblock to go. Handlich, praktisch, mit Konterfei. Der Stadtteilbürgermeister fürs Hosentaschenformat.

Den Osman-Block, den mir der Politiker mit türkischen Wurzeln irgendwann mal überreichte, habe ich immer dabei. Was nichts mit meiner politischen Ausrichtung, aber sehr viel mit Pragmatismus zu tun hat. Das Teil landete seinerzeit nämlich in einer kleinen Umhängetasche, ein Mitbringsel aus Schottland, die ich auch beruflich stets bei mir trage – falls ich im Stress vergesse, mir einen Block aus der Redaktion einzupacken. Kommt schon mal vor, wenn man in Windeseile raus muss. Den Osman-Block benötigte ich zuletzt aber nicht, um Beschlüsse zu protokollieren oder Zitate aufzuschreiben, sondern fürs „Zocken“: Rommé. Karten klackern, Punkte kullern, und Osman schaut von der Deckseite milde zu. Kommunalpapier statt Kommunalpolitik.

Wappentier von Ljubljana und allgegenwärtig, wie an dieser Brücke: der Drache. Foto: Steffen Gierescher

Neulich verschlug es ihn, also den Block aus dem Hemshof, nach Ljubljana. Sloweniens Hauptstadt – barock, verspielt. Mittendrin im Schatten der Drachenbrücke: ein Ludwigshafener Ortsvorsteher, der nichts sagt und doch alles notiert – zumindest Sieg oder Niederlage im x-ten Duell gegen zwischen mir und meiner Tochter.

Es ist ein tröstliches Bild: Während irgendwo in der Heimat ein Gremium die Tagesordnung balanciert, behält in der Fremde ein lokaler Player Herzdame oder Pik-Ass im Auge. Weltpolitik? Nein. Aber Weltpräsenz.

Wahre Wanderpokale der Demokratie

Osman ist sozusagen immer auf Achse – manchmal sogar im Handgepäck. Man lernt dabei: Wahlgeschenke sind die wahren Wanderpokale der Demokratie. Kugelschreiber geben den Geist auf, Jutebeutel verstauben, aber Papier findet seinen Zweck. Heute Rommé, morgen Einkaufszettel, übermorgen die Telefonnummer des Taxifahrers, der weiß, wo es den besten Döner oder die knusprigsten Pommes gibt. Und wenn der Block irgendwann leer ist, bleibt die Erinnerung: an kleine Erfolge (Rommé) und lange Sitzungen (Stadtrat).

Auto Steffen Gierescher Foto: rxs

Es ist eine stille Form der Präsenz, wie eine Fußnote im Alltag: Man schlägt auf, und da ist er: kein Plakat, kein Prospekt, nur ein Blick. Politik, die nicht brüllt, sondern blättert. Vielleicht ist das die heimliche Quintessenz kommunaler Nähe: nicht große Worte, sondern kleine Seiten, die sich füllen, wenn das Leben passiert.

Und sollte es jemals die Frage geben, was Ludwigshafen mit Ljubljana verbindet, hätten wir nun eine Antwort: 110 Karten, sechs Joker, eine Reise, und ein Ortsvorsteher, der quasi als Blockbuster die Leinwand füllt. Ende offen, Blätter genug.

Die Kolumne

Fünf Redakteure berichten für die RHEINPFALZ über Ludwigshafen. Ihre Erlebnisse aus dem (Arbeits-)Alltag nehmen die Redakteure in der Kolumne „Quintessenz“ wöchentlich aufs Korn.

PS: Wer mit Osman Gürsoy über seine Rolle als Ortsvorsteher und die Situation in Nord plaudern will: Seine nächste „Kaffee-Runde“ findet am Dienstag, 24. März, 8.30 bis 10 Uhr, im Ortsvorsteherbüro, Gartenstraße 9, statt.