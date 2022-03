Der TTC Oppau hat das Siegen verlernt: In der Tischtennis-Verbandsoberliga setzte es gegen den direkten Tabellennachbarn die 14. Saisonpleite. Dabei wäre im Kellerduell durchaus ein Sieg möglich gewesen – wenn der Kopf mitgespielt hätte.

Der letzte – und bis dato einzige – Erfolg des TTC Oppau in der Verbandsoberliga Saarpfalz liegt schon lange zurück: Am 3. Oktober vergangenen Jahres gewann die Mannschaft um Heiko Kraushaar beim TTV Niederlinxweiler 9:5. Das Rückspiel verlor der TTC vor heimischer Kulisse nun denkbar knapp mit 7:9.

Dabei entwickelte sich zunächst eine ausgeglichene Partie: Bis zum Stand von 5:5 vermochte es keine Mannschaft, sich abzusetzen. Mit einem Sieg von Marco Buchert im zweiten Durchgang ging Oppau erstmals seit dem Eingangsdoppel wieder in Führung. Doch durch drei Niederlagen in Folge wendete sich das Blatt. Tadeusz Kurek rettete den TTC zumindest ins Entscheidungsdoppel. Doch dieses verloren Kraushaar und Markus Zeitz mit 12:10, 5:11, 8:11, 11:9 und 6:11.

„Es wäre sicher ein Sieg drin gewesen“, sagte TTC-Kapitän Kraushaar nach der Begegnung: „Aber nach so vielen Niederlagen in der Vergangenheit hat uns das Selbstvertrauen gefehlt. Wir sind das Siegen gar nicht mehr gewohnt.“ Als Beispiel führte der Mannschaftskapitän die Bilanz in den Fünf-Satz-Spielen an: Fünf Matches gegen Niederlinxweiler wurden im letzten Durchgang entschieden und alle gingen, wie das Schlussdoppel, verloren. „Unser Hauptproblem ist der Gedanke, dass wir bereits abgestiegen sind. Das ist wie eine Blockade im Kopf“, erklärte Kraushaar die Unfähigkeit, in den entscheidenden Matches zu punkten.