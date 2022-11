Blockade im Berufsverkehr: Fünf Klimaaktivisten der sogenannten Letzten Generation haben sich am Dienstag unweit des Mannheimer Hauptbahnhofes mit Sekundenkleber auf der Straße befestigt und den Berufsverkehr für zirka eine Stunde lahmgelegt. Das Echo fällt geteilt aus. Mehr dazu lesen Sie hier.

Einmal Hartz IV - immer Hartz IV? Die Herkunft bestimmt oft über den weiteren Lebensweg eines Kindes. Damit Kinder aus armen Familien eine Chance haben, sind in Ludwigshafen sogenannte Familien-Kitas eingerichtet worden. Wie das konkret funktioniert und vor welchen Herausforderungen man dabei in der Stadt steht, lesen Sie hier.

Energie sparen, Heizung runterdrehen, Licht ausschalten – so lautet das Motto dieses Winters. Doch gerade im Advent und zur Weihnachtszeit sehnen sich Menschen nach Licht, Wärme und Geborgenheit. Wie gehen die Kirchen in Speyer mit diesem Thema um: Ist Bibbern im Dunklen angesagt? Mehr dazu hier.

Die Frankenthaler müssen sich ab 2023 auf deutlich höhere Müllgebühren einstellen. Um 12,5 Prozent wird die Leerung der Restmüllgefäße teurer, beim Bioabfall müssen die Bürger sogar 15 Prozent mehr zahlen als bisher. Welche Gründe die Verantwortlichen in der Stadt für die Erhöhung anführen, lesen Sie hier.

Seit der Übernahme durch einen neuen Betreiber haben an der Seniorenresidenz in Harthausen mehrere Mitarbeiter gekündigt, die Heimleitung hat gewechselt und die Heimaufsicht hat Mängel in der Pflege festgestellt. Weitere Hintergründe lesen Sie hier.