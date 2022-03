Klaus Jürgen Becker, stellvertretender Leiter des Stadtarchivs, hält am Dienstag, 12. April, 18 Uhr, im Ernst-Bloch-Zentrum, Walzmühlstraße 63, einen Vortrag über die Spuren, die der junge Friedrich Engels Mitte des 19. Jahrhunderts in Ludwigshafen hinterlassen hat.

Begleitprogramm der Sonderausstellung

Die Veranstaltung ist Teil des Begleitprogramms zur aktuellen Sonderausstellung „Friedrich Engels und Ernst Bloch als Denker der Zukunft. Karikaturen, Kritik und konkrete Utopien“, die noch bis 19. Mai im Bloch-Zentrum zu sehen ist.

Der Revolutionär Friedrich Engels war auch in Ludwigshafen aktiv. Was genau er in der jungen Industriestadt am Rhein machte, aus welchem Grund und mit welchem Erfolg, darüber referiert Becker. Vor und nach dem Vortrag kann die Ausstellung „Friedrich Engels und Ernst Bloch als Denker der Zukunft“ besucht werden, die auf hör- und sichtbarer Ebene ein imaginäres Zwiegespräch zwischen den beiden großen Köpfen inszeniert.

Wie man sich anmelden kann

Der Eintritt kostet 7,50 Euro, ermäßigt fünf Euro. Um Voranmeldung wird gebeten: per E-Mail an anmeldung@bloch.de oder telefonisch unter 0621 504-2202. Alle Veranstaltungen im Bloch-Zentrum unterliegen den aktuell gültigen Hygienevorschriften. Diese sind im Netz einsehbar: unter www.bloch.de sowie unter https://corona.rlp.de.