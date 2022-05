Das Thema Kinderarmut steht am Donnerstag, 19. Mai, 18 Uhr, im Ernst-Bloch-Zentrum, Walzmühlstraße 63, im Fokus einer Diskussionsrunde. Mit dabei sind der Autor Christian Baron, Professor Peter Rahn (Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft), Stadtjugendpfarrerin Florentine Zimmermann sowie Stefan Gabriel, Bereichsleiter für Kinder- und Jugendarbeit der Ökumenischen Fördergemeinschaft. Mehr als jedes fünfte Kind in Deutschland wächst in Armut auf. Gerade jetzt ist die Lage besonders schwer: Wie wirken sich zwei Jahre Pandemie, ein Krieg in Europa und die aktuelle Inflation auf die aus, die schon vorher zu wenig hatten? Selbst aus der Armut ausbrechen, geht das überhaupt? Wo muss die Politik ansetzen? Was können wir als Gesellschaft tun, um in Armut lebenden Familien zu helfen? Und wie sieht die Situation in Ludwigshafen aus? Solche Fragen werden aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet: Wissenschaft und Sozialarbeit, Alltag und Literatur, Theorie und Realität. Moderation ist Dietrich Brants.

Die Veranstaltung bildet den Abschluss der Sonderausstellung „Friedrich Engels und Ernst Bloch als Denker der Zukunft. Karikaturen, Kritik und konkrete Utopien“.