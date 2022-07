Mein Vater geht auf seinen 80. Geburtstag zu. Er hat auf sein Leben zurückgeblickt, kurz innegehalten und dann gesagt: „Alles in allem hatte ich ein gutes Leben.“ Er ist in den letzten Jahren des Kriegs geboren. Seine Jugend hat er als harte Zeit in Erinnerung. Trotzdem nicht in schlechter. Sie hatten damals nicht viel – nicht einmal eine richtige Toilette. Aber seitdem ging es aufwärts. Die Jahre nach dem Krieg waren nicht einfach. Doch in seiner Erinnerung wurde die Zeit dann immer besser. Es waren Jahre, die von Zuversicht und Aufbau geprägt waren. Mein Vater hat schnell eine Arbeitsstelle gefunden. Eine Familie gegründet, fleißig gearbeitet, ein kleines Häuschen gebaut. Für meinen Vater eine gute Zeit.

Wenn ich auf meinen Lebensweg blicke, dann sieht die Sache etwas anders aus. Mir ging es immer besser als meinem Vater. Meine Jugend war keine harte Zeit. Hunger und Kälte kenne ich nicht – Gott sei Dank! Aber das Gefühl war und ist anders. In meiner Jugend hatte ich Angst vor dem Waldsterben. Dann kam Tschernobyl, und wir hatten Angst, in den (toten) Wald zu gehen. Während meines Studiums hat mein zukünftiger Arbeitgeber, die Kirche, signalisiert, dass sie meine Generation nicht braucht. Ich war auf dem Arbeitsamt und habe mich erkundet, was man als Theologe noch machen kann – außer Pfarrer zu werden. Seit Jahren höre ich, dass der Klimawandel uns bedroht. Dann kam Corona, jetzt der Krieg in der Ukraine. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass es bei uns nicht mehr aufwärts geht.

Auf Gott vertrauen

Es kränkt mich, dass ich nicht alles in der Hand habe, dass ich viele Dinge nicht kontrollieren kann. Ich gestehe ein: Ich verstehe die Welt nicht. Und ich verstehe Gott nicht. Ich kann nur darauf vertrauen, dass Gott schon weiß, was er tut. Und so halte ich mich fest an der Zuversicht des Apostels Paulus. Er schreibt in der Bibel: Wir stehen von allen Seiten unter Druck, aber wir werden nicht erdrückt. Wir sind ratlos, aber wir verzweifeln nicht (2. Kor 4,8).

So ist es: Ich stehe unter Druck, und ich bin ratlos. Aber ich verzweifle nicht. Ich glaube.

Der Autor

ist Dekan des Protestantischen Kirchenbezirks.