„Ready Steady Go!“ heißt ein Planspiel zur Berufsorientierung, das der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) in Ludwigshafen in jedem Jahr mit Schülern der Berufsbildenden Schule (BBS) veranstaltet. Nicht selten entwickelt sich daraus jedoch eine reale Bewerbung mit guten Aussichten auf einen Ausbildungsplatz.

Dass der Übergang Schule/Beruf für viele Jugendliche eine schwierige Phase darstellt, ist bekannt. Die Anforderungen bei einer Bewerbung spielerisch und doch realitätsnah erfahrbar zu machen, ist deshalb das erklärte Ziel des Planspiels „Ready Steady Go!“. An der BBS Wirtschaft 2 ist es am Mittwoch bereits zum sechsten Mal über die Bühne gegangen, und zwar unter der Beteiligung einiger großer Betriebe.

Auf der Liste fanden sich Namen wie Roche Diagnostics, Aldi Süd, das Klinikum Ludwigshafen, die Technischen Werke Ludwigshafen und andere. Auch die Polizei war auf der Suche nach Nachwuchs mit von der Partie. Als Gesprächspartner vor Ort standen zudem die Agentur für Arbeit, die Industrie- und Handelskammer, die Handwerkskammer und die Gewerkschaften selbst zur Verfügung.

„Ehrliches Feedback“

Das Besondere an der „ReadySteadyGo!“: Die Schüler können unter realen Bedingungen und an verschiedenen Stationen kurze Beratungs- und Bewerbungsgespräche mit den Personalverantwortlichen der Unternehmen führen. „Das ist die einzige Veranstaltung, bei der die Jugendlichen anschließend ein ehrliches Feedback vom Gesprächspartner bekommen und dadurch etwas dazulernen können. Es ist wie ein Coaching“, betonte Marion Niklaus, Schulsozialarbeiterin der BBS, den Wert. Bei einer echten Bewerbung wäre so etwas nie der Fall, wie sie weiß.

58 Schüler der BBS 2 aus Ludwigshafen im Alter von 16 bis 18 Jahren haben die Chance genutzt und an der Aktion teilgenommen. „Für uns ist es das Nonplusultra, wenn wir es schaffen, junge Leute damit in Ausbildung zu bringen“, sagt DGB-Mitarbeiterin Angelika Feusette, die das Programm mitorganisiert hat. Obwohl schulische Pflichtveranstaltung, werde es von den anwesenden Jugendlichen sehr positiv wahrgenommen, hat sie festgestellt. Dies bestätigte Berufsberaterin Kristina Kotke von der Arbeitsagentur. „Manche Schüler sind gekommen und wollten eigentlich kein Gespräch führen, am Ende haben sie dann vier gehabt“, stellt sie fest.

Sieben Empfehlungen

Vorgekommen sei dabei durchaus, dass man Jugendlichen habe erklären müssen, wie es auf den Personalfachmann wirkt, wenn man in Jogginghosen zum Termin kommt, fügt sie hinzu. Was als Spiel und Bewerbungstraining beginne, könne aber schnell ernst werden, meint die Berufsberaterin. Denn in der Vergangenheit haben sich aus dem Spiel bereits Ausbildungsverhältnisse und Praktika ergeben. Dieses Mal hätten sieben Jugendliche vom Gesprächspartner den Rat bekommen, sich doch real zu bewerben, weil sie gute Chancen hätten, betont Kotke.

Sehr zufrieden ist auch Oliver Laible von der Lehrwerkstatt des Unternehmens Vögele AG. Er habe sehr gute Bewerbungsmappen gesehen. Bei den Schülern habe man gemerkt, wenn sie schon drei, vier Bewerbungsgespräche vorher gehabt hätten. „Die waren dann drin“, sagt er. „Man lernt solche Gespräche nur, wenn man sie oft macht“, stellte er fest. Deshalb sei es sehr gut, dass es die Aktion „Ready Steady Go“ gebe.