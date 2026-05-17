An Himmelfahrt gibt es für alle Freunde des Blitzschachs einen festen Termin: Das Mannschaftsturnier in Schifferstadt, nun zum 54. Mal.

19 Viererteams meldeten sich in der Aula der Realschule Plus an, um den Wanderpokal zu erobern. „Die Spieler schätzen die familiäre Atmosphäre sehr. Trotz Pokalen und Preisgeldern geht es hier vor allem um die Freude am Spiel“, betonte der Vorsitzende des SC Schifferstadt, Roland Meinhardt. Jeder Spieler hatte fünf Minuten Zeit, um sein Gegenüber zu besiegen. Zudem war enorme Ausdauer in 18 Runden gefragt.

Der Jugendleiter des SCS, Tobias Faulhaber, der auch in der Tunierleitung war, begeistert: „Wir hatten wirklich hochklassige Leute dabei, unter anderem mehrfache Pfalzmeister. Die Teammitglieder mussten zudem nicht aus einem gemeinsamen Verein kommen. Dementsprechend waren in diesem Jahr viele Mixed-Teams am Start.“

Faulhaber aktiv

Auch der ausrichtende SCS schickte drei Mannschaften ins Rennen, darunter ein reines Jugendteam. „Angesichts der starken Konkurrenz werden die eigenen Vertreter sehr wahrscheinlich nichts holen“, dämpfte Faulhaber vorab die Erwartungen. Er selbst griff ebenfalls aktiv ins Geschehen ein. Gemeinsam mit dem dreimaligen Pfalzmeister Arkadi Syrov (SK Frankenthal), Steffen Piechot (Post SV Neustadt) und Jasmin Mangei (Karlsruher SF 1853) bildete er das Team „Tobi or not Tobi“.

Das Quartett zählte zum erweiterten Favoritenkreis und erfüllte die Erwartungen vollauf. Nach fast sechs Stunden Spielzeit beendete die Truppe das Blitzspektakel auf einem starken dritten Platz. Lediglich den beiden Topfavoriten mussten sie den Vortritt lassen. Rang zwei ging an den mehrfachen Titelträger des SK Landau.

Den Turniersieg sicherte sich das Mixed-Team „Ersatz-Rasselbande“. Die Spieler der Oberligavereine aus Kaiserslautern und Mainz, sowie ein Spieler vom SK Bingen dominierten das Feld und gaben im gesamten Turnierverlauf nur ein einziges Unentschieden ab. Die drei Heimmannschaften des SCS belegten am Ende die Plätze 12, 16 und 19.