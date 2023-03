Auf der Suche nach Nachwuchs lädt das Finanzamt zu einem eintägigen Blitz-Praktikum ein. Am Montag, 3. April, können sich Interessierte mit Sekundarabschluss I oder Abitur von 9 bis 15 Uhr in der Bayernstraße 39 in Süd über die Ausbildung in der Steuerverwaltung einerseits sowie das duale Studium andererseits informieren und einen Einblick in den Arbeitsalltag des Finanzamts gewinnen. Um Anmeldung wird unter Telefon 0621 5614-23745 oder per E-Mail an ausbildung@fa-lu.fin-rlp.de gebeten. Das Online-Bewerbungsportal zur Annahme von Bewerbungen für den Studienstart zum 1. Juli und Ausbildungsstart zum 1. Oktober ist weiterhin online geöffnet unter www.lfst-rlp.de/jobs-karriere. Das duale Studium zum Diplom-Finanzwirt dauert drei Jahre und beginnt jährlich zum 1. Juli. Die Ausbildung dauert zwei Jahre und beginnt jährlich zum 1. Oktober. Der theoretische Unterricht sowie die Vorlesungen finden an der Finanzschule/Hochschule für Finanzen im südpfälzischen Edenkoben statt, die praktischen Teile im Finanzamt an beiden Standorten in Ludwigshafen und Frankenthal.