Ein Anhänger zur Geschwindigkeitsüberwachung (Blitzer) ist laut Polizei zwischen Mittwoch und Donnerstag durch Unbekannte in Maudach beschädigt worden. Der Anhänger war in der Bergstraße aufgestellt, als er mit Farbe beschmiert wurde. Schaden: 2000 Euro. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621 963-2122.