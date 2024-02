Das Ludwigshafener Finanzamt sucht weiterhin Nachwuchs und lädt daher zu einem eintägigen Blitz-Praktikum am Standort Bayernstraße 39 in Süd ein: Interessenten mit (zukünftigem) Sekundarabschluss I oder Abitur, können sich am Dienstag, 26. März, 9 bis 15 Uhr, über die Ausbildung in der Steuerverwaltung sowie das duale Studium informieren und erhalten einen Einblick in den Arbeitsalltag. Bewerbungen mit Lebenslauf und dem letzten Zeugnis können per E-Mail an ausbildung@fa-lu.fin-rlp.de gesandt werden. Das Online-Portal zur Annahme von Bewerbungen für den Studienstart zum 1. Juli sowie den Ausbildungsstart zum 1. Oktober ist weiterhin geöffnet unter https://www.lfst-rlp.de/jobs-karriere.