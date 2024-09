Es ist möglicherweise so alt wie die Wallfahrtskirche Mariä Himmelfahrt in Oggersheim, die zwischen 1774 und 1777 nach Plänen von Peter Anton Verschaffelt (1710–1793) erbaut wurde: das „Mundenheimer Kapellchen“ an der Abzweigung der Wollstraße von der Raschigstraße nahe der Blies.

Schon im 18. Jahrhundert – so berichten es die örtlichen Kirchenbücher – war das „Mundenheimer Kapellchen“