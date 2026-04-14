Der Biergarten am Blies-Freibad öffnet früher als gedacht. Im April gelten eingeschränkte Zeiten, ab Mai läuft der Sommerbetrieb.

Der Blieskönig, die Freiluft-Gastronomie am Blies-Freibad, wird bereits am 15. April – also am kommenden Mittwoch – seine Pforten öffnen. Vorerst ist dieser saisonale Treffpunkt im April täglich ab 16 Uhr, samstags und sonntags bereits ab 12 Uhr, außer am traditionellen Ruhetag Montag bis gegen 21 Uhr geöffnet. Ab Mai geht es dann schon um zehn Uhr am Vormittag los.

Marc-André Unger, der als Pächter in seine vierte Blieskönig-Saison startet, ist an zwei April-Terminen durch geschlossene Gesellschaften bereits ausgebucht und bittet deshalb seine Stammgäste, „für alle Fälle“ die aktuellen Öffnungszeiten vorerst über Facebook abzufragen: „Wenn die Saison im Mai so richtig losgeht, gibt es solche Einschränkungen nicht mehr …“

Dann herrscht ab der offiziellen Bliesbad-Eröffnung durch den Förderverein am 9. Mai ohnehin bei „Biergartenwetter“ bis voraussichtlich Ende September täglich ab 10 Uhr Hochbetrieb. Der Biergarten bietet 150 Sitzplätze, es gilt Selbstbedienung.

„Wir haben unsere kleinen Personalprobleme lösen können und denken daran, eventuell eine weitere Ausgabestelle für Getränke auf der nahen Wiese zu schaffen“, gibt Unger einen Ausblick auf seine Planungen.