In ein pulsierendes Zentrum der elektronischen Musik verwandelt sich das Gelände um die Große Blies in Ludwigshafen am Samstag, 7. September, von 12 bis 24 Uhr. Zum vierten Mal findet dort das Bliesfestival statt.

Die Besucherinnen und Besucher erwarte ein besonders vielfältiges Erlebnis, verspricht der Veranstalter. Mit zwei Bühnen und einer breiten Auswahl an Künstlerinnen und Künstlern werde das Festival „bunter und abwechslungsreicher als je zuvor“.

Auf der Main Stage legen auf: Ellen Allien b2b Shaleen, DJ Stingray 313, Roi Perez, Estella Boersma, DMX Krew Live, THC und Amina b2b Xarbi. Von der Blank Stage sind Klänge zu hören von: Interplanetary Criminal, Girls Don’t Sync, Benwal b2b Diffrent, Shoki287 b2b DJ https, Hard Candy, Speedboys Live und Stabmixer 700. Es gibt Chillout-Areas, fünf Essensstände und eine Aftershowparty. Informationen zu den einzelnen Künstlern und zu den Tickets findet man unter www.blies-festival.com.