Das erste Kulturfest für elektronische Musik an der Blies ist aus Sicht der Polizei ruhig verlaufen. Den Beamten zufolge wurden keine Vorfälle gemeldet, die ein polizeiliches Einschreiten auf dem Festivalgelände erfordert hätten. Bei den durchgeführten Personen- und Fahrzeugkontrollen wurden insgesamt sechs Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz festgestellt, in allen Fällen sei eine geringe Menge an Betäubungsmitteln mitgeführt worden. Dabei handelte es sich laut Polizeibericht überwiegend um Marihuana, in zwei Fällen wurde Kokain sichergestellt. Entsprechende Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz wurden eingeleitet. In acht Fällen hat die Polizei betrunkene Festivalteilnehmer aus dem Verkehr gezogen, die sich mit ihren Fahrzeugen auf den Heimweg machen wollten. Dabei hat es sich jedoch nur in einem Fall um einen Autofahrer gehandelt, der Rest waren Fahrradfahrer.