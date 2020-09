Im Ludwigshafener Bliesbad hat es am Samstagabend gegen 22 Uhr eine Schlägerei gegeben. Der Polizei zufolge entwickelte sich der gewaltsame Konflikt bei einer Feierlichkeit zwischen zwei Security-Mitarbeitern und zwei betrunkenen Gästen. Ein 46-jähriger Gast wurde von den 52- und 42-jährigen Türstehern vor die Tür gesetzt, weil er beim Betreten der Sanitäranlagen keine Maske getragen hatte. Am Eingang des Bades soll einer der Türsteher auf den Gast eingeschlagen haben. Ein 48-jähriger Gast eilte dem Mann zu Hilfe, wurde von dem zweiten Türsteher zurückgedrängt und soll ebenfalls geschlagen worden sein. Die beiden Gäste wurden leicht verletzt. Im entstehenden Getümmel um das Geschehen wurden zwei weitere Gäste leicht verletzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion 1 in Verbindung zu setzen: Telefon 0621/9630.