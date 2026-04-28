Wenn am 9. Mai, 10 Uhr, an der Blies die Badesaison 2026 eröffnet wird, werden die Besucher eine angenehme Überraschung erleben.

Nach vielen Jahren wird es am Nordende des vor rund 130 Jahre entstandenen Gewässers wieder einen feinen Sandstrand geben – der bisherige, eher unbequeme Kiesstrand ist verschwunden. Ebenso der Algen-Wildwuchs im Wasser. Der Förderverein, der seit 16. Juni 1995 das etwa 16 Hektar große Freizeitbad mit seiner rund 12.000 Quadratmeter großen Liegewiese am Ludwigshafener „Lago Maggiore“ verwaltet, hat den grobsteinigen Zugang von der Liegewiese zum Wasser mit einem Bagger entfernt und durch über 100 Tonnen feinen Rheinsand ersetzt.

„Der Zugang zum Wasser ist jetzt vor allem für die Kinder nicht mehr schmerzvoll – und auch die Erwachsenen profitieren von dieser Neuerung“, freut sich der Fördervereinsvorsitzende Mathias Vogl, der selbst am Lenkrad des Baggers mit seiner schweren Schaufel saß.

Parkplatz: Löcher mit Aushub gefüllt

Die Blies-Badegäste – im vergangenen Jahr waren es insgesamt nahezu 45.000 – profitieren gleich zweifach von dieser allerdings kostspieligen Initiative des Fördervereins, die in dieser Woche mit den letzten Arbeiten abgeschlossen wird: Das idyllische Bad mit seinem glasklaren Wasser hat weiter an Qualität gewonnen, und auf dem vor dem Eingang liegenden Parkplatz wurden die dort entstandenen Löcher mit dem Aushub verfüllt. „Wir bieten unseren Besuchern insgesamt mehr als 250 kostenlose Parkplätze unmittelbar vor dem Eingang zum Bliesbad – wo gibt es das noch“, sagt Vogl. Auch wer nicht motorisiert ist, hat einen einfachen Zugang zum Freizeitbad und seiner integrierten Freiluft-Gastronomie „Blieskönig“: Unmittelbar vor dem Eingang befindet sich eine Bushaltestelle, die die Innenstadt mit dem Bad verbindet.

Mit Schaufel, Besen und AC/DC-Shirt: Arbeiten im Naturbad. Foto: Ralf Moray

Dass sich das Bliesbad nach etwa achtmonatiger Winterpause in blitzsauberem Zustand präsentiert, ist dem Förderverein um Mathias Vogl, seiner Frau Michaela (Schatzmeisterin) und dem stellvertretenden Vorsitzenden Peter Behrens zu verdanken – sowie einem Kreis von rund 40 freiwilligen Helfern, die am 1. April und zwei Wochen später an zwei „Helfertagen“ die gesamte Anlage mit ihrer sanitären Technik, den Liegewiesen und den Freizeiteinrichtungen einem Großreinemachen unterzogen. Dabei wurden einige technische Installationen modernisiert oder zumindest ersetzt, trockenes Geäst von den Bäumen und wildwucherndes Gebüsch entfernt und – ein alljährliches Dauerärgernis – die Liegewiesen von der Hinterlassenschaft der zunehmenden Zahl von Gänsen gesäubert. Vogl: „Im vergangenen Jahr haben wir mal 76 Gänse gezählt, und es werden immer mehr, weil uns die Stadt bei unserem Kampf gegen diese Vögel nicht unterstützt.“

In der vierten Saison

Nicht unmittelbar davon betroffen ist Pächter Marc-André Unger vom „Blieskönig“, der in seiner vierten Saison an der Blies seit Mitte April vorerst täglich ab 16 Uhr, am Wochenende und ab offizieller Saisoneröffnung am 9. Mai jeden Tag ab 10 Uhr seine teilüberdachte Ausflugsgaststätte geöffnet hat. Unger hat seine weinkulinarisches Angebot erweitert: In dieser Saison gibt es neben Flammkuchen, kleinen Speisen und vor allem Getränken jeder Art, wie Pfalzwein und Fassbier, erstmals Schnitzel und „Schnitzelburger“. Unger: „Die Leute haben ihren Spaß. Das haben unsere beiden Winteröffnungstage beim Winter- und Neujahrszauber mit jeweils etwa 200 Gästen gezeigt.“

Auch der Uferbereich wurde gsäubert. Foto: Ralf Moray

Ob er während der Fußball-Weltmeisterschaft im Sommer Fernsehgeräte aufbauen wird, lässt er offen: „Das geht nur, wenn die Spiele vor 22 Uhr beendet sind. Warten wir also ab, wie unsere deutschen Kicker abschneiden.“ Montags ist beim „Blieskönig“ allerdings ohnehin Ruhetag: „Da muss ich einkaufen und viel Bürokratisches erledigen.“

Rund 600 Mitglieder

Für den Förderverein mit seinen nahezu 600 Mitgliedern ist mit den beiden Frühjahrs-„Helfertagen“ das Arbeitsprogramm an der Blies noch nicht beendet. Während der Saison sind die ehrenamtlichen Helfer aufgerufen, alle drei Wochen an einer „Sommerreinigung“ morgens von 8 bis 10 Uhr teilzunehmen. „Wir wollen das Bad durchgehend in einem Tipp-Top-Zustand präsentieren und bei Bedarf auch etwas ändern. Zum Beispiel allmählich die kleinen, ständig maroden und unansehnlichen Zäune entfernen, die jetzt noch einen Teil der Liegewiesen schützen sollen“, so Vogl. Dann soll sich auch die Behauptung von Unger an seiner Getränkeausgabe bewahrheiten: „Bei uns werd net gemeckert.“