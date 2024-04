Die Badestelle Blies wird am Pfingstmontag, 20. Mai, ab 10 Uhr die Saison für den Badebetrieb eröffnen. Das kündigt Hans-Jürgen Beringer als Vorsitzender des Fördervereins an. „Über Winter haben wir größere Investitionen in die Wasseraufbereitung des Kleinkinderbeckens getätigt, die Duschanlage erneuert und die alten Sitzbänke gegen einige neue und pflegeleichtere Bänke ersetzt“, berichtet er. Die Vorbereitungen bis zur Eröffnung seien durch das durchwachsene Wetter der letzten Tage etwas ins Stocken geraten. „Für unser Team suchen wir noch eine Reinigungskraft oder eine Firma zur Unterstützung“, so Beringer. Die nächste Mitgliederversammlung des Fördervereins ist am Dienstag, 7. Mai, 18.30 Uhr, im Saal der Speisegaststätte VSK Germania (Heuweg 144, Niederfeld).