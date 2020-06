Die Saison im Ludwigshafener Bliesbad startet am Montag, 29. Juni, aber in diesem Corona-Sommer nur für die rund 400 Mitglieder des Fördervereins. Der Verein hat nach Angaben des Vorsitzenden Hans-Jürgen Beringer mit dem zuständigen Gesundheitsamt und dem Ludwigshafener Sport- und Bäderamt einen Hygieneplan ausgearbeitet und abgestimmt. Am vergangenen Montagabend habe der Vereinsvorstand dann entschieden, die strengen Vorgaben für die rund 400 Mitglieder umzusetzen und das Bad für diesen kleinen Kreis wieder zu öffnen, informierte Beringer.

Am Eingang werde es keine Barkasse mehr geben. Mitglieder, die ihren Jahresbeitrag noch nicht entrichtet haben, können ihre Saisonkarte per Überweisung bezahlen. An der Badkasse müssen die Besucher dann nur noch ihre Anwesenheitszeit registrieren, da die Kontaktdaten der Vereinsmitglieder bekannt sind. Um eine getrennte Erfassung der Biergartenbesuchern und der Badegäste zu ermöglichen, werde es zwei Eingangsbereiche geben. Das Kleinkinderbecken und die Rutsche bleiben außer Betrieb.

3500 Besucher an sonnigen Tagen

An sonnigen Badetagen tummelten sich in den Vorjahren rund 3500 Badegäste an der Blies. Das sei in diesem Sommer wegen der Hygiene- und Abstandsregeln nicht machbar, erklärte Beringer. Vor allem könne der Förderverein nicht das nötige Überwachungspersonal bereitstellen. Das Bliesbad ist ab Montag für die Vereinsmitglieder von 10 bis 18 Uhr geöffnet.