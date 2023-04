Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das erste Blies-Festival ist Geschichte. Die Kritik an Bürgermeisterin Cornelia Reifenberg und an der Finanzierung der Techno-Veranstaltung noch nicht. Am Montag im Hauptausschuss hat die Dezernentin Fehler eingeräumt. Ihr habe das „Fingerspitzengefühl“ gefehlt, sagte die CDU-Politikerin.

„Das Vorgehen war in mehrfacher Hinsicht unüberlegt.“ Das sagte Bürgermeisterin und Kulturdezernentin Cornelia Reifenberg (CDU) am Montagnachmittag im Hauptausschuss. Auf