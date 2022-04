Die Ludwigshafener Jungsozialisten (Jusos) fordern den Rücktritt von Bürgermeisterin und Kulturdezernentin Cornelia Reifenberg (CDU) wegen ihrer Rolle beim Blies-Festival: Seit dem RHEINPFALZ-Bericht „Blies-Festival: Bürgermeisterin unter Beschuss“ im September 2021, in dem beschrieben worden sei, wie Reifenberg ihrem an der Festival-Organisation beteiligten Sohn städtische Gelder zugeschoben haben soll, habe es bis heute keine ernsthaften Konsequenzen gegeben, kritisiert der SPD-Nachwuchs.

CDU unterstützt das Narrativ

In der jüngsten Stadtratssitzung (25. April) habe Reifenberg erneut erklärt, dass sie es bedauerlich finde, wie das Festival schlechtgeredet werde. Dabei werde nicht das Techno- und Rave-Event an sich schlechtgemacht, sondern Reifenbergs Umgang mit städtischen Fördergeldern, was sie weiterhin ausblende, entgegnen die Jusos. Das Narrativ, das Festival solle verhindert werden, werde auch von der CDU unterstützt. Es gehe aber nicht um die Verhinderung des Festivals, sondern um die Verhinderung und Aufklärung von Vetternwirtschaft, so die Jusos.

„Mangelnder Aufklärungswillen“

Als Mitgesellschafter des Plattenlabels „Hardworksoftdrink“ sei Reifenbergs Sohn kein Unbeteiligter – zumal die anderen beiden Gesellschafter des Labels Teil der eingesetzten Projektgruppe gewesen seien und das Plattenlabel als Empfänger der städtischen Fördergelder direkter Profiteur gewesen sei. Reifenberg werfen die Jusos mangelnden Aufklärungswillen und durchschaubare Ablenkungsmanöver vor. Ihr Rücktritt sei „überfällig“.

Zur Festival-Premiere Anfang September 2021 kamen 1700 Besucher. Dieses Jahr soll das Event wiederholt werden. Die Stadt will die Veranstaltung mit 30.000 Euro bezuschussen, aber nicht mehr selbst ausrichten. Diese Förderung und der Standort, ein Naturschutzgebiet, sind umstritten.