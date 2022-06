Die Stadt werde nicht mehr als Veranstalter auftreten, aber vorbehaltlich einzuholender Genehmigungen soll das Blies-Festival auch in diesem Jahr stattfinden. So hatte es die Verwaltung Ende März mitgeteilt. Die Grüne Jugend fordert in diesem Zusammenhang jetzt von der Stadtpolitik mehr Akzeptanz gegenüber der Festivalkultur und einen frühzeitigen Dialog.

„Elektronische Tanz- und Clubkultur schafft einen soziokulturellen Mehrwert und stellt für jüngere Generationen einen entscheidenden Faktor für Lebensqualität in der Stadt dar“, teilt Lisa Schmidt, Sprecherin der Grünen Jugend Ludwigshafen, per Presseerklärung mit. Das Blies-Festival habe das Potenzial für eine jährliche Veranstaltung, auch weil eine Lücke im Angebot für junge Menschen der Ludwigshafener Kulturlandschaft zu füllen sei. Schmidt: „Nach der Schließung eines überregional bekannten Techno-Clubs in Ludwigshafen hat sich das Kulturangebot stärker nach Mannheim verlagert.“

„Ein Armutszeugnis“

Die Grüne Jugend erwarte deshalb, dass der Ludwigshafener Stadtrat sowie die Stadtverwaltung konstruktiv für und mit dem Festival zusammenarbeite. „Der öffentliche Umgang von CDU, SPD und auch den Jusos Ludwigshafen mit dem Blies-Festival ist ein Armutszeugnis für eine Stadt, die kreative und junge Kulturangebote dringend nötig hat“, erklärt die Grüne Jugend. Anstatt die Debatten zu trennen, werde die Existenz des Festivals in der Öffentlichkeit vor allem anhand der mittlerweile aufgeklärten und abgestellten privaten Verbindung der Stadtspitze mit dem Festival diskutiert.

„Junge Perspektiven für das Festival und für den Wert von Tanzkultur werden in der Debatte nicht berücksichtigt“, so Schmidt. Nötig sei „mehr Akzeptanz der Stadtpolitik gegenüber der Festivalkultur“. So solle die Stadtverwaltung frühzeitig Beteiligungsformate bereitstellen, um mit den Festivalbetreibern, Naturschutzinitiativen und Anwohnern in den Dialog zu kommen.