Die Stadtratsfraktion Grünes Forum und Piraten beantragt im Stadtrat zu den Haushaltsberatungen, für den Zuschuss zum Blies-Rave im Jahr 2022 vorab definierte Qualitätskriterien festzulegen.

„Wir haben das Blies-Festival ausdrücklich begrüßt und gegen die vielfach unberechtigte Kritik in Schutz genommen. Das Angebot für junge Menschen nach der monatelangen Zeit der geschlossenen Clubs und Diskotheken war wichtig und ist gut angenommen worden“, sagt Fraktionsvorsitzender Raik Dreher. „Dennoch waren wir mit der Durchführung nicht ganz zufrieden. Wir hätten uns zum Beispiel gewünscht, dass mehr ortsansässige Künstler hätten auflegen können. Ja, wir wollen ein buntes Blies-Festival mit einem international hohen Niveau, sind aber auch dafür, dass ortsansässige DJs hier Auftrittsmöglichkeiten bekommen.“

Catering mit Andrang überfordert

Auch das Catering sei stellenweise mit dem Andrang überfordert gewesen. „Das kann und muss besser werden. Daher sollte hier die Verwaltung mit dem Veranstalter 2022 ein Qualitätskonzept mit klaren Kriterien vereinbaren“, so Dreher.

Der Zuschuss von 30.000 Euro sei für eine Stadt wie Ludwigshafen viel Geld. „Mit ihm verbinden wir die Erwartung, dass das nächste Blies-Festival professioneller und ein Stück weit lokaler wird“, bilanziert Dreher.

Premiere sorgte für politische Aufregung

Dass es auch im kommenden Jahr wieder ein Blies-Festival in Ludwigshafen geben soll, hatte Kulturdezernentin Cornelia Reifenberg (CDU) Mitte November im Kulturausschuss angekündigt – auch wenn die Stadt dann nicht wieder als Veranstalter auftreten werde. Die Premiere hatte in diesem Jahr für politische Aufregung gesorgt, weil Reifenbergs Sohn indirekt einen Bezug zur Organisation des Festivals hatte. Am 4. September besuchten von 12 Uhr bis Mitternacht rund 1700 vor allem jugendliche Gäste das Festival, das ohne Zwischenfälle über die Bühne ging.