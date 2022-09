Auf dem Festivalgelände an der Blies waren gestern die Aufbauarbeiten in vollem Gange. Zwölf international renommierte DJs und Live-Künstler wollen unter dem Motto „Save the rave, fuck the war“ auf einer 130 Quadratmeter große Bühne heute ab 12 Uhr auflegen und die elektronischen Sounds gut 20 Stunden lang durchlaufen lassen. Jedes Set in dem musikalisch-narrativen Gesamtkonzept ist auf zwei Stunden angelegt.

Nach der von 1700 Technofans besuchten Premiere im Vorjahr werden bei der zweiten Auflage des Festivals bis zu 3000 erwartet. Darunter sind auch Gäste aus dem Closer Club in Kiew, ein bekanntes Kreativzentrum in der ukrainischen Hauptstadt.