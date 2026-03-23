Mit seiner alljährlichen planmäßigen Mitgliederversammlung erwacht der Förderverein Blies aus dem Winterschlaf und startet am 25. März, 18 Uhr, im Clubhaus des VSK Niederfeld in die neue Badesaison. Die Vorstandschaft um den Vorsitzenden Mathias Vogl und „Vize“ Peter Behrendt wird den rund 600 Mitgliedern eine Bilanz der abgelaufenen Saison vorlegen und die Pläne für die neue Freiluftära präsentieren. Die beiden ersten Termine stehen schon fest: Am 1. und am 25. April sind sogenannte Helfertage geplant, an denen die Einrichtungen an dem beliebten Freibad wieder auf Vordermann gebracht werden sollen: „Wir müssen die rund 12.000 Quadratmeter große Liegewiese von Unrat und Laub befreien und notwendige Reparaturen vornehmen,“ beschreibt Behrendt das zweitägige Vorhaben. Dann kann es planmäßig am 9. Mai losgehen: An diesem Tag wollen die Förderkreis-Verantwortlichen bei Kaffee und Kuchen die Saison eröffnen.