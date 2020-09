Die Badestelle Blies beendet mit einem letzten Badetag am Sonntag die Saison. Unter Corona-Bedingungen besuchten seit Ende Juni rund 10.500 Mitglieder das Bad, informiert Hans-Jürgen Beringer als Vorsitzender des Fördervereins. Für die Saison fehlen nach seinen Angaben die Eintrittsgelder von etwa 55.000 Badegästen aus einem guten Sommer. „Das tut schon weh.“ Geplant waren Investitionen von 40.000 Euro für die Sanierung der Duschen. Das Vorhaben habe Corona gestoppt. Im Winter hatte der Verein eine Stromversorgung aufgebaut. Die alte hatte einen Kurzschluss im Erdreich. Für den Spielplatz wurden eine Kletterwand und zwei neue Spielgeräte beschafft und eingebaut. Statt Mitte Mai wurde die Badesaison erst am 29. Juni eröffnet. In Abstimmung mit der Verwaltung und dem Gesundheitsamt wurde ein Hygienekonzept für maximal 600 Mitglieder durch den Vorstand erstellt. „Nach Bekanntgabe des Eröffnungstermins hat sich die Mitgliederzahl innerhalb von 14 Tagen verdoppelt. Organisatorisch war das für den ehrenamtlich arbeitenden Vorstand kaum zu bewältigen“, berichtet Beringer.

„Warmer Segen aus einem Hilfspaket“

Zwischenzeitlich sei „ein warmer Segen aus einem Hilfspaket“ eingetroffen, um die Corona-Maßnahmen zu unterstützen. Beringer hofft, dass die Saison 2021 wieder unter normalen Voraussetzungen betrieben werden kann. Unter Corona-Bedingungen könne der Verein maximal noch eine Saison ohne Unterstützung überleben. „Danach wird es recht schwierig“, sagt Beringer mit Blick auf Personal- und Energiekosten sowie die Ausgaben für die Pflege der Anlage mit ihrer 12.000 Quadratmeter großen Liegewiese. Ziel sei es, den Verein weiter am Leben zu erhalten. Er kümmert sich in Absprache mit der Stadt um das Areal. Am 23. September will der Förderverein seine Jahreshauptversammlung für das Jahr 2019 nachholen, die im März abgesagt werden musste. Der Biergarten „Blieskönig“ sei unabhängig vom Ende der Badesaison weiterhin geöffnet, so Beringer.