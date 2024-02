Die Badesaison an der Blies beginnt in diesem Jahr voraussichtlich am Montag, 20. Mai. Mit diesem Datum planen Hans-Jürgen Beringer, Vorsitzender des Fördervereins Bliesbad, und seine Frau Ulrike, die seit zehn Jahren für die Organisation in dem seit 1927 bestehenden Freiluftbad zuständig sind. Es wird die letzte Saison für das Ehepaar aus der Gartenstadt sein: Der 65-Jährige und die 69-Jährige wollen bei der Mitgliederversammlung des Fördervereins im Frühjahr 2025 nicht mehr für ihre Ämter antreten. Ulrike Beringer ist derzeit als Schatzmeisterin für die Finanzen des 620 Mitglieder starken Vereins zuständig. Mögliche Nachfolger stehen noch nicht fest. Der Förderverein wird in der nächsten Saison 30 Jahre alt. Sicher ist, dass „Blieskönig“ Marc-André Unger als Pächter des Biergartens bleiben wird: Sein Fünf-Jahres-Vertrag läuft noch bis 2027. Den zum Teil überdachten Biergarten mit freiem Blick auf das Gewässer und die mittendrin liegende Insel können auch Besucher nutzen, die nicht zum Schwimmen ins Bad kommen: Sie haben während der täglichen Öffnungszeiten von 10 bis 20 Uhr freien Eintritt. In der vergangenen Saison wurden nach Angaben von Hans-Jürgen Beringer rund 44.000 zahlende Besucher registriert. In der Badesaison zuvor waren es etwa 39.000. Als Vereinsmitglieder während der Corona-Pandemie Sonderkonditionen für den Eintritt erhielten, schrieben sich rund 1200 Ludwigshafener in die Mitgliederlisten ein. Mittlerweile ist die Mitgliederzahl wieder gesunken. Die Eintrittspreise von 2023 werden übrigens nicht geändert: Der Tagespreis bleibt bei 2,50 Euro (ermäßigt: 1,50 Euro).