Zu einem großen Info-Markt rund um den Bau der Helmut-Kohl-Allee lädt die Stadtverwaltung für Samstag, 27. Juni, in die Rhein-Galerie ein.

Für alle, die sich über die Ludwigshafener Großprojekte informieren möchten, kündigt die Stadtverwaltung an diesem Tag zwischen 11 und 16 Uhr ein abwechslungsreiches Programm an: mit Kurzvorträgen auf der Bühne, einer Ausstellung, virtuellen Fahrten oder Führungen. Dabei bleibe auch Zeit und Raum für persönliche Gespräche.

Gleichzeitig laden die Organisatoren Bürger dazu ein, gemeinsam einen Blick in die Zukunft zu werfen. So werden unter anderem die Planungen für die neuen Stadtquartiere, die entlang der Kohl-Allee entstehen, vorgestellt – eine gute Gelegenheit für alle Interessierte, den Planern Hinweise mit auf den weiteren Weg zu geben, so die Verwaltung.

OB: Echter Wendepunkt steht für Aufbruch

„Das Jahr 2026 markiert einen echten Wendepunkt und steht für Aufbruch. Im Juli öffnen wir die Hochstraße Süd wieder – modern und leistungsfähig. Das wollen wir auch gemeinsam feiern. Gleichzeitig nimmt die Planung für die neuen Stadtquartiere richtig Fahrt auf: Die Rahmenplanung ist ein echter Meilenstein. Darüber möchten wir genauso sprechen wie natürlich über den Rückbau des Nordbrückenkopfs der Hochstraße Nord und den Bau der-Kohl-Allee“, sagt Oberbürgermeister Klaus Blettner (CDU) und ergänzt: „Wir werden weiterhin eine Großbaustelle mitten in der Stadt haben, die uns Geduld und Verständnis abverlangt. Aber wir sehen eben nicht mehr nur Baustellen, sondern echte Erfolge und positive Perspektiven.“

Blick unter der Hochstraße Nord hindurch auf die Rathausbaustelle. Foto: Steffen Gierescher

Der Info-Markt am Wochenende des Rheinuferfests biete eine tolle Gelegenheit, miteinander ins Gespräch zu kommen, sich zu informieren und sich einzubringen, so Blettner. Mit seinen Kollegen im Stadtvorstand, Bürgermeister Andreas Schwarz (SPD) und Bau- und Umweltdezernent Alexander Thewalt (parteilos), wird er ebenso vor Ort sein wie zahlreiche Experten der Bauprojektgesellschaft (BPG), der Lu-City Entwicklungsgesellschaft (LCE) und der Verwaltung.

Überblick vom Parkdeck

In Vorträgen und anhand einer Ausstellung wollen Mitarbeiter der BPG und der Stadtverwaltung erläutern, wie der Nordbrückenkopf, der die Hochstraße Nord (B44) mit der Kurt-Schumacher-Brücke verbindet, Zug um Zug zurückgebaut wird und wie gleichzeitig die Kohl-Allee entsteht: Welche Techniken werden eingesetzt? Welche Auswirkungen sind von den Bauarbeiten zu erwarten? Wie wird der Verkehr geführt? Und worauf müssen sich Anwohner und Pendler einstellen? Um solche und andere Fragen wird es gehen.

Baggerarbeiten auf dem ehemaligen Jaegerparkplatz. Foto: Steffen Gierescher

Vom Parkdeck der Rhein-Galerie aus gibt es einen guten Überblick über den Nordbrückenkopf. Von hier aus erklären Fachleute detailliert die Planung der Rückbauarbeiten. Wer möchte, kann virtuell über die neue Kohl-Allee fahren und sich einen Eindruck verschaffen, wie genau die Straße künftig geführt wird und welche Verbindungen es für Fußgänger und Radfahrer gibt. Bereits auf der Zielgeraden ist die Fertigstellung der Hochstraße Süd (B37). Ein Ausstellungsteil widmet sich diesem Bauwerk, zeichnet die Entwicklungen der Vorjahre nach und ermöglicht Einblicke hinter die Kulissen.

Namen gesucht für Zukunftsquartiere

Was Stadtteile, aber auch Menschen und Generationen miteinander verbindet, das soll im Mittelpunkt der Planung für die Zukunftsquartiere stehen, die entlang der Kohl-Allee entstehen. Ein großes Modell, das bei der Ausstellung zu sehen sein wird, vermittelt laut Stadtverwaltung anschaulich, wo welche Schwerpunkte gesetzt werden – vom Rhein im Osten über einen großen Friedenspark bis hin zum Areal rund um die Benckiser-Villa, den Bahnhofsvorplatz bis hin nach Westen. Denn auf dem 39 Hektar großen innerstädtischen Gebiet soll Raum zum Wohnen und Arbeiten, für Bildung und Freizeit entstehen – sozial und ökologisch nachhaltig.

OB Klaus Blettner (links), Sonja Müller-Zaman (LCE-Geschäftsführerin) sowie Bau- und Umweltdezernent Alexander Thewalt vor einem Modell des neuen Stadtquartiers im Info-Center an der Rheinallee. Foto: Steffen Gierescher

Für Fragen und Hinweise steht ein Team der LCE und des Bereichs Stadtplanung der Verwaltung bereit. Auch in einem Kurzvortrag auf der Bühne werden die wichtigen Planungslinien erläutert. In eigenen Räumen können sich Neugierige zudem vertieft anhand der Rahmenplanung mit den Quartieren beschäftigen. Dabei können sie konkret Hinweise und Feedback zu den vorliegenden Entwürfen geben, die dann wiederum in die weitere Planung einfließen sollen. Beteiligen können sich Bürger zudem bei der Namensfindung für die neuen Quartiere, die bisher unter dem Begriff „City West“ zusammengefasst waren.

Mitmachen können Bürger auch beim nachhaltigen urbanen Mobilitätsplan 2040, dem sogenannten SUMP. Egal, ob man zu Fuß, mit dem Rad, dem Pkw oder dem Lkw unterwegs ist. Alle seien gefragt, wenn es um Ideen geht, die Mobilität in Ludwigshafen künftig zu organisieren.

Bereits im Frühjahr gab es eine erste Beteiligungsphase, eine zweite schließt sich laut Verwaltung im Herbst dieses Jahres an. Wer Genaueres über das Vorhaben wissen möchte, finde die richtigen Ansprechpersonen beim Info-Markt, kündigt die Stadtverwaltung an. Eröffnet wird er in der Rhein-Galerie am Samstag, 27. Juni, 11.15 Uhr, von OB Blettner und dem Centermanager der Rhein-Galerie, Patrick Steidl.

Termin

Info-Markt rund um die Helmut-Kohl-Allee, Samstag, 27. Juni, 11 bis 16 Uhr, Rhein-Galerie. Infos zum Programm im Netz unter www.ludwigshafen-diskutiert.de.