Die stark blendende Sonne war mutmaßlich der Grund für einen Auffahrunfall auf der Konrad-Adenauer-Brücke am Dienstag. Laut Polizeibericht bremste ein 34-Jähriger verkehrsbedingt in der Abfahrt zur Wredestraße. Dies bemerkte ein nachfolgender 24-jähriger Autofahrer zu spät und fuhr auf den Wagen des 34-Jährigen auf. Bei dem Zusammenstoß wurde der 34-Jährige leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand insgesamt ein Schaden von etwa 13.000 Euro.

Der 24-Jährige gab an, dass er von der Sonne geblendet worden sei. Die Polizei warnt bei tiefstehender Sonne vor Unfallgefahr und appelliert, möglichst langsam und besonders vorsichtig zufahren.