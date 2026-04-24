Die Gleisarbeiten zum Bau der sogenannten Bleichstraßenkurve haben Anfang April begonnen. Welche Auswirkungen das auf den Verkehr hat.

Nach weiteren Angaben der Stadtverwaltung wird die Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft (RNV) den neuen Gleisbogen zwischen der Konrad-Adenauer-Brücke und der Bleichstraße in zwei Bauabschnitten realisieren. Damit können Fahrgäste künftig ohne Umstieg am Berliner Platz eine direkte Stadtbahnverbindung zwischen Mannheim und der südlichen Innenstadt nutzen. Insgesamt werden vier neue Weichen und zwei Gleiskreuzungen eingebaut sowie die neue Haltestelle Berliner Platz Süd (Bahnhof LU-Mitte) errichtet, die im Bereich des Treppenabgangs des S-Bahnhofs und der verlängerten Bleichstraße liegen wird.

Zudem erneuert die RNV die bestehende Gleisanlage zwischen der neuen Gleisverbindung und der Grenze zur Adenauer-Brücke. Die Maßnahmen dienen dazu, mit der Sperrung des Nordbrückenkopfs den Stadtbahnverkehr über die Adenauer-Brücke nicht nur wieder aufzunehmen, sondern das Angebot ab August für Fahrgäste insgesamt auszubauen.

Auffahrt auf Adenauer-Brücke gesperrt

Der erste Bauabschnitt soll bis einschließlich 31. Mai umgesetzt werden und keinen Einfluss auf das RNV-Angebot haben. Hier würden zwei Weichen und eine Gleiskreuzung im Bereich der Auf- beziehungsweise Abfahrt zur Rheinbrücke eingebaut. In der Phase des ersten Bauabschnitts werde von Anfang bis Mitte Mai jedoch die Auffahrt auf die Adenauer-Brücke von der Yorckstraße in Fahrtrichtung Mannheim für den Pkw- und Lkw-Verkehr zwei Wochen lang gesperrt. Der Einmündungsbereich werde dabei nicht nur für das neue Stadtbahn-Angebot, sondern auch für die neue Pendlerradroute angepasst.

Neue Linien, veränderte Führung

Ab 1. Juni erfolge der Start der zweiten Bauphase. Hierfür werde der Streckenabschnitt zwischen den Haltestellen Berliner Platz (Bahnhof LU-Mitte) und Schützenstraße (Süd) für den Bahnverkehr bis einschließlich 9. August gesperrt. Gleichzeitig würden zum 1. Juni Änderungen im RNV-Angebot umgesetzt, die neue Bahnlinien und veränderte Linienführungen beinhalteten. Hierzu werde die RNV schnellstmöglich und umfassend über die bekannten Medien informieren. In dieser Bauphase werde ab Juni für voraussichtlich zwei Monate die Durchfahrt von der Yorckstraße zum Berliner Platz auch für den Pkw- und Lkw-Verkehr gesperrt.

Die neue Zufahrt von der Saarland- beziehungsweise Heinigstraße auf die Hochstraße Süd (B37) in Richtung Mannheim sei bis dann offen.