Rettungsdienste, Polizei, Feuerwehr und Zoll bieten am Samstag auf Spinelli ab 10 Uhr mit 700 Beteiligten einen Einblick in ihre Arbeit, Einen musikalischen Höhepunkt gibt es auch.

Es werde ein Tag mit vielen Höhepunkten, verspricht Mannheims Polizeipräsident Siegfried Kollmar. Egal ob bei der Teddybärenklinik der Johanniter, beim Unfallschminken des Roten Kreuzes, bei den Erste-Hilfe-Kursen für Kinder bei den Maltesern oder beim Wünschewagen des Arbeiter-Samariter-Bundes.

Feuerwehr und DLRG präsentieren ihre Fahrzeuge. Bundes- und Landespolizei stellen allein gut die Hälfte der über 30 Aktionsstände. „Wir bringen auch einen Wasserwerfer, die Hundestaffel und Polizeimotorräder mit“, verspricht Kollmar. Und die Kinder dürfen Fahnder spielen. Beim Technischen Hilfswerk und beim Zoll soll ebenfalls einiges geboten sein.

Besonderes Orchester

Kollmar selbst freut sich besonders auf das Konzert um 17 Uhr. „Das ist ein Dankeschön Frankreichs an die unbürokratische Hilfe der Mannheimer Polizei während Corona“, sagt Frankreichs Honorarkonsul Folker Zöller. Als Vorsitzender des Instituts Francais in Mannheim hatte er den Kontakt zum Pariser Polizeipräsidenten hergestellt und der hatte der Bitte seines Mannheimer Amtskollegen entsprochen, das Orchester der französischen Nationalpolizei „La Musique des gardiens de la paix“ nach Mannheim zu entsenden.

Es spielt normalerweise zu Nationalfeiertagen und für Präsidenten auf. Zöller verweist auf die Auftritte des Chors der französischen Armee und des Orchesters der Gendarmerie in der Vergangenheit – ebenfalls Konzerte, bei der die deutsch-französische Freundschaft in den Mittelpunkt gestellt wurde. „Und diese Freundschaft sollte auch auf der Buga eine Rolle spielen“, so Kollmar. „Denn wer diese Freundschaft pflegt, tut auch etwas für den Frieden in Europa.“

Das Konzert ist für die Buga-Besucher im Eintrittspreis enthalten. Allerdings wird für Spenden gesammelt, die anschließend an Kinderhospize in Mannheim und der Partnerstadt Toulon verteilt werden. Zöller und Kollmar verweisen außerdem auf den „Salon Diplomatique“, der die Veranstaltung ermöglicht hatte.