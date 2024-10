Ein Verkehrsteilnehmer staunte laut Polizei nicht schlecht, als er am Freitag gegen 15 Uhr auf der B36 stadtauswärts fuhr. Ein hinter ihm fahrender Fahrer eines Opel Vivaro schaltete plötzlich ein Blaulicht in seinem Wagen ein und gab dem Vordermann per Handzeichen zu verstehen, langsamer zu fahren. Diese Aktion kam dem Betroffenen jedoch sehr suspekt vor, weshalb er über den Notruf die Polizei verständigte. Er verfolgte den Opel, bis dieser von einem Streifenwagen einer Kontrolle unterzogen wurde. Es stellte sich heraus, dass der 51-jährige Opel-Fahrer kein Polizeibeamter war und er das Blaulicht im Internet bestellt hatte. Gegen den 51-jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.