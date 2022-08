Im Willersinnweiher wurden bei einer Messung des Landesamts für Umwelt am Freitag Cyanobakterien festgestellt. Das hat die Stadtverwaltung am Mittag mitgeteilt. Diese Bakterien werden auch als Blaualgen bezeichnet. Sie können nach weiteren Angaben der Stadtverwaltung Toxine, also giftige Substanzen bilden. Es werde daher empfohlen, den Wasserkontakt zu meiden oder zumindest beim Schwimmen kein Wasser zu schlucken sowie Hunde nicht in dem Gewässer baden oder daraus trinken zu lassen. Darüber hinaus seien die ansässigen Vereine, das Freibad am Willersinnweiher und der Angelsportverein informiert worden. Der Verzehr von Fischen aus dem Weiher sei derzeit jedoch unbedenklich.

Das Gewässer wird aufgrund der Cyanobakterien weiterhin vom Landesamt für Umwelt beprobt, informierte die Verwaltung. Da die Konzentration über dem Warnschwellenwert von 15 Mikrogramm pro Liter liegt, hat die Stadtverwaltung Warnhinweisschilder aufgestellt. Das Baden im Willersinnweiher ist grundsätzlich nur über die dort ansässigen Vereine oder das Freibad erlaubt. An den restlichen Uferbereichen besteht ein Badeverbot. Entlang des Nordufers befindet sich eine Flachwasserschutzzone, deshalb gilt hier zusätzlich noch ein Betretungsverbot. Viele Hundebesitzer und Schwimmer ignorieren dieses Verbot jedoch besonders an heißen Sommertagen.