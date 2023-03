Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Innerhalb weniger Tage haben sich Cyanobakterien so massiv im Willersinnweiher vermehrt, dass dort jetzt ein Badeverbot gilt. Wie geht es nun weiter? Das Landesamt für Umwelt beantwortet einige Fragen zur Situation.

Wie kommen die Cyanobakterien in den Weiher und wie gefährlich sind diese Organismen?

In den Sommermonaten kommt es in Seen und staugeregelten Fließgewässern wie der Mosel seit einigen