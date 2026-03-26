Zierkirschen blühen vor der barocken Moschee in Schwetzingen. Danach spielt das Navi einen Streich – und ein Café wird trotzdem zum Volltreffer.

Der Frühling ist da. Bäume und Sträucher schlagen aus. Nach den langen Wintermonaten erfreuen sich viele Menschen am Aufblühen der Natur. Nicht nur die Mandelblüte an der Weinstraße zieht Publikum an, auch im Park des Kurfürstlichen Schlosses zu Schwetzingen blühen Kirschbäume und locken Besucher an. Meine Frau, die beste Ehefrau von allen, studierte das „Blühbarometer zur Kirschblüte“, das im Internet die Entwicklung der Blütenpracht im Schlossgarten zeigt. „Die japanischen Zierkirschen blühen jetzt. Da fahren wir hin“, beschloss sie kurzerhand.

Michael Schmid Foto: Steffen Gierescher

Gesagt, getan. Wir fuhren nach Schwetzingen, lösten unser Ticket für den Schlosspark und machten uns auf die Suche nach den Zierkirschen, die wir schließlich in einem Garten vor der Moschee fanden, die Kurfürst Carl Theodor Ende des 19. Jahrhunderts errichten ließ. Übrigens als Zeichen des Interesses an der arabischen Welt und nicht zur Ausübung einer Religion, ein architektonisches Symbol für die Toleranz von Carl Theodor. Die Moschee, ein Barockbau mit Minaretten, bildet die Hintergrundkulisse für das weiß-rote Blütenmeer, das sich an den Kirschbäumen davor entfaltet. Natürlich waren wir nicht die einzigen Blüten-Fans, die das Naturspektakel anzog. Nachdem wir ausgiebig die Farbenpracht bewundert und fotografiert hatten, machten wir noch einen Spaziergang durch den Park.

Nicht die erste Navi-Panne

Schließlich gelüstete es uns nach einer Tasse Kaffee beziehungsweise Tee und einem Stück Kuchen. Da wir uns in Schwetzingen nicht so gut auskennen, suchte ich im Smartphone-Navi nach Cafés und Konditoreien. Und siehe da: In der Fußgängerzone wurde eine Filiale einer Mannheimer Konditorei angezeigt, die auf eine über 150-jährige Handwerkstradition zurückblicken kann. Genau das Richtige, dachten wir, und machten uns dorthin auf. Doch als wir vor Ort ankamen, fanden sich an der angegebenen Stelle nur eine Apotheke und ein Bierlokal. Ich betrat die Apotheke und fragte nach dem Verbleib der Konditorei. „Ich kenne die nur in Mannheim. Ich wüsste nicht, dass es hier mal eine Filiale gegeben hat“, meinte die Apothekerin. Ich stand etwas ratlos vor ihr. Sie empfahl mir ein anderes Café ein Stück weiter in der Fußgängerzone, das sich als Volltreffer erwies. Heißgetränke und Backwerk waren von erlesener Qualität.

Während wir Kaffee und Kuchen genossen, diskutierten wir über die Präzision von Smartphone-Navis. Uns fiel ein, dass uns der Kartenservice schon einmal auf der Suche nach einem Hotel in Frankreich zu einem unbebauten Grundstück am Rande einer Kleinstadt führte. „Sie haben Ihr Ziel erreicht“, flötete eine Stimme aus dem Smartphone. Wir befürchteten zunächst, dass wir einer betrügerischen Homepage aufgesessen wären und die Nacht im Auto verbringen müssten. Doch als wir die Gegend abfuhren, fanden wir schließlich ein Hinweisschild auf das Hotel, das etwas außerhalb der Stadt lag. Die Phantom-Konditorei in Schwetzingen und das verschwundene Hotel in Frankreich lehren uns: Nicht nur der Technik vertrauen, sondern auch den Kopf einschalten. Es findet sich immer eine Lösung in der realen Welt – ganz analog.

Die Kolumne

Fünf Redakteure berichten für die RHEINPFALZ über Ludwigshafen. Ihre Erlebnisse aus dem (Arbeits-)Alltag nehmen die Redakteure in der Kolumne „Quintessenz“ wöchentlich aufs Korn.