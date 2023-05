Ein Bild und seine Geschichte: Jedes Jahr zu ihrem Geburtstag, am 30. April, hat Doris Amberger den schönsten Blumenstrauß im eigenen Garten. Dass die Maudacherin auch noch in der Blumenstraße wohnt, passt ins Bild

Wegen der langen Kältephase hatte Doris Amberger schon befürchtet, dass ihr rosafarbener Rhododendronbusch es nicht rechtzeitig schaffen könnte, sich in seiner Pracht zu zeigen. Aber auch in diesem Jahr wurde sie zu ihrem Ehrentag nicht enttäuscht. Zwischenzeitlich trägt er etwa 200 Blüten und ist ein wahrer Augenschmaus. Und das obwohl er nicht in die Erde gepflanzt ist, sondern als Topf im Garten steht. Das Geheimnis der üppigen Blüten scheint darin zu liegen, dass Amberger die Pflanze täglich gießt, zweimal jährlich düngt – und das seit zwölf Jahren. Jeder Besucher bewundere ihren Rhododendron, erzählt die 82-Jährige.

Mehr als 20 Hasen und etwa 50 Hühner

„Früher waren im Garten große Tannen und Efeu, das ist aber alles zu groß geworden“, erklärt sie. Bis vor einigen Jahren war auf dem Gelände noch gehörig Leben. Mehr als 20 Hasen und etwa 50 Hühner hatten im Garten ihr Zuhause. Gelbe Orpington, besonders große, gelbe Hühner, hielt die Familie bevorzugt. „Mein Mann war über 30 Jahre Vorstand beim Geflügel- und Kaninchenzuchtverein Maudach“, klärt sie auf. Häufig war er auf Ausstellungen präsent. Die Familie besaß sogar einen eigenen Brutapparat und für die geschlüpften Küken eine Wärmelampe. „Die Frauen vom Verein haben aus den Hasenfellen Jacken, Kissenbezüge und Muffs genäht“, erzählt Amberger weiter. Dazu zeigt sie Fotos von einigen Modellen.

Dass die Felle allgemein von der Gesellschaft nicht mehr geachtet werden, bedauert sie ein wenig. Mit dem Hobby hat das Paar viel Zeit verbracht. Inzwischen treffen sich die Damen des Vereins einmal pro Monat bei einem gemeinsamen Essen. „Es ist eine schöne Gruppe gewesen“, blickt die Maudacherin gerne auf diese blühende Zeit zurück.