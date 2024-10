Präsident Uwe Tronnier ist sich nicht ganz sicher: „Die erste deutsche Betriebssportgemeinschaft ist vermutlich in Ludwigshafen entstanden – vielleicht aber auch in Berlin.“ Der Vorsitzende des Deutschen Betriebssportverbands (DBS) aus Niederkassel bei Bonn kann sich jedoch „gut vorstellen“, dass die Betriebssportgemeinschaft BK Giulini tatsächlich vor rund 95 Jahren die erste derartige Werks-Sportgemeinschaft in Deutschland war.

„Vielleicht entstand um diese Zeit Ende der 1920er Jahre auch eine BSG bei der Glühleuchtenfirma Osram in Berlin. Aber Unterlagen dafür besitzen wir als Bundesverband nicht“, so Tronnier. Sichere historische Daten, die gibt es jedoch bei Giulini in Ludwigshafen – und deshalb feierten die einstigen „Kutt’ler“ ihren nachweislich 95. Geburtstag in ihrem Tennisheim an der Erich-Reimann-Straße mit einem Jubiläumsempfang.

Die BSG BK Giulini wurde am 2. Januar 1929 von acht sport- und vor allen Dingen fußballbegeisterten Mitarbeitern von Giulini („die Kutt“) gegründet. „Gründungsvater“ war Karl Neu, der erst nach rund 25 Jahren 1964 von Rudi Fritz abgelöst wurde, der wiederum auch beim SV Phönix und SV Südwest Ludwigshafen eine maßgebliche Rolle spielte. Fritz wurde 1989 von Fritz Winkler abgelöst, dann folgten als BSG-Vorsitzende Manfred Senk (bis 1997) und Frank Keth (bis 2012), ehe mit Marcelline Hettinger erstmals eine Frau an die Spitze der Betriebssportgemeinschaft trat. Sie möchte trotz des „ungeraden“ Datums ihrer Gründung vor 95 Jahren die BSG BK Giulini in den öffentlichen Blickpunkt rücken. Denn bei ihrer Sportgemeinschaft (350 Mitglieder) sind nicht nur Werksangehörige willkommen, sondern auch sportorientierte Männer und Frauen ohne berufliche Bindung an die BK Giulini GmbH (550 Mitarbeiter) mit Sitz in Ladenburg und Ludwigshafen.

Tennis und Segelflug besonders gefragt

Auch die Ludwigshafener BSG-Vorsitzende gibt sich hinsichtlich des „Status“ ihrer Gemeinschaft unsicher: „Wir gehören mit Sicherheit zu den ältesten deutschen Betriebssportgemeinschaften – aber ob wir tatsächlich die allerälteste sind, kann ich nicht hundertprozentig bestätigen.“ In Deutschland gibt es nach Angaben des Bundesverbandes derzeit 2884 Betriebssportgemeinschaften mit insgesamt mehr als 200.000 Mitgliedern.

Bowling wird als Sportart auch bei der BSG BK Giulini betrieben – neben acht anderen. Die meisten Interessenten versammeln sich beim Tennis und Segelflug, aber auch Fußball, Badminton, Sportkegeln, Squash, Tischtennis und Wandern haben ihre Liebhaber. Früher gab es weitere Abteilungen, die jedoch Opfer des „Zeitgeistes“ wurden. Kurioserweise auch eine Kleingartenabteilung, die sich in einer Anlage an der Rheingönheimer Straße vor den Werkstoren beschäftigte. Motorsport und Leichtathletik, Faustball und Schach, Briefmarkensammeln und Frauengymnastik sind ebenfalls nicht mehr gefragt.

Als am 9. August 1943 bei einem Bombenangriff Sportplatz, Tribüne und Sportgeräte vernichtet wurden, gab es für fünf Jahre überhaupt nichts mehr, ehe Neu 1948 die Gemeinschaft wiederbelebte. Zum 40-jährigen Bestehen konnte die BSG mit Fußball-Bundestrainer Sepp Herberger 1969 einen „Stargast“ verpflichten, dessen Autogramme bei Alt und Jung gefragt waren.

50 Jahre Tischtennisabteilung

Die Tischtennisabteilung feiert in diesem Jahr ein „Doppel-Jubiläum“: Sie wird genau 50 Jahre alt und ihre Leiterin Ulrike Schätzke ist auf den Tag genau seit einem halben Jahrhundert ebenso lange dabei – als Gründerin, Vorsitzende und Organisatorin. Im nächsten Jahr wird die Tennisabteilung 70 Jahre alt, weitere zwölf Monate später bestehen die Sportkegelabteilung 60, die Segelflugabteilung mit eigenem Gelände in Dannstadt-Schauernheim 70 Jahre lang. Auf den seit November 2021 amtierenden Vorstand mit der Vorsitzenden Marcelline Hettinger, „Vize“ Kay Meliset, Kassier Dennis Butz und Schriftführerin Christa Bold wartet organisatorische Schwerarbeit.