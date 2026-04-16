Die größte Sportstätte der Stadt ist in keinem guten Zustand. Trotzdem: Es gibt viele Gründe, warum die Arena nicht verschwinden darf. Auch ganz persönliche.

Vielleicht kennen Sie das auch. Sie waren schon länger nicht mehr an einer besonderen Stelle der Stadt – und dann verschlägt es Sie für einen Termin oder einfach zufällig mal wieder dorthin. Das kann sich ziemlich übel anfühlen – aber in meinem Fall passierte vor Kurzem das Gegenteil: Ich genoss es sehr, mal wieder in dieser Ecke zu sein. Wovon ich rede beziehungsweise schreibe? Vom Südweststadion. Diesem altehrwürdigen Bauwerk mit seinen vielen Geschichten.

Auch ich selbst habe dort vieles erlebt. In meiner Jugend habe ich lange Leichtathletik gemacht, in den 1980er- und 90-er Jahren. Und wo fanden größere Wettkämpfe immer mal wieder statt? Na klar, im Südweststadion. So im mittleren Erwachsenenalter bin ich dann noch mal auf die Idee gekommen, meinem Lieblingssport nachzugehen. Und vor etwa zehn Jahren hatte ich dort tatsächlich noch einmal einen Wettkampf. 400 Meter bin ich gerannt, also genau eine Runde. Ist eigentlich nicht weit. Aber ziemlich anstrengend, wenn man versucht, so schnell wie möglich zu laufen. 400 Meter bin ich schon auf vielen Sportplätzen in ganz Deutschland gelaufen. Aufgeregt ist man dabei kurz vorher immer. Im Südweststadion klopft das Herz aber noch ein bisschen schneller, wenn man hinter seinem Startblock steht. Warum? Weil das Stadion riesig ist und eine Runde aussieht, als wäre sie einen Kilometer lang.

Angst vor erneutem Abschiedsschmerz

Die Diskussion, ob das marode Stadion saniert oder abgerissen werden soll, verfolge ich daher natürlich nicht nur aus beruflichen Gründen gespannt. Dass die Arena verschwindet, ist für mich jedenfalls eine furchtbare Vorstellung. Einen gewissen Abschiedsschmerz hat schon der Abriss des Rathaus-Centers in mir ausgelöst. Manche beklemmt es, dass das Stadion zur Ruine verkommt, für mich ist ein bröckelndes Südweststadion definitiv besser als gar keins.

Beim Interview mit den beiden Oberbürgermeistern Blettner (l.) und Specht war das Südweststadion ebenfalls Thema. Foto: Michael Schmid

Ich bin mir ziemlich sicher, dass für viele Menschen Ludwigshafen ohne sein historisches Stadion unvorstellbar ist. Kurz vor Ostern habe ich mich gemeinsam mit meinem Kollegen Michael Schmid mit den beiden Oberbürgermeistern Klaus Blettner (Ludwigshafen) und Christian Specht (Mannheim) zu einem Interview getroffen. Natürlich war es grundsätzlich spannend zu erfahren, was die OBs zur Zukunft der beiden Städte zu sagen hatten. Den Erinnerungen des Mannheimer Oberbürgermeisters Specht an das Südweststadion habe ich dabei besonders gerne gelauscht. Als Schüler hatte er samstags noch Unterricht – und da musste er sich mit dem Putzen der Reagenzgläser im Chemie-Unterricht beeilen, damit er pünktlich zum Anpfiff seines Herzensvereins, dem SV Waldhof, im Südweststadion stand. Solche oder ganz andere Erinnerungen habe Zehntausende von Menschen. Das ist einfach so.

Einstand von Trainer-Legende geglückt Gilt als Legende: der neue Arminia- Trainer Ralf Gimmy, hier bei seiner Premiere in der Partie gegen TuS Koblenz. Archivfoto: Ralf Moray

Hinzu kommt, dass die Leichtathleten des ABC Ludwigshafen in der Sportstätte ideale Trainingsbedingungen vorfinden. Die Kunststoffbahn wurde erst vor Kurzem erneuert. Und dann sind da ja auch noch die Fußballer des Oberligisten FC Arminia, die zwar eigentlich in Rheingönheim zu Hause sind, aber für Spiele gegen Vereine, die viele Fans mitbringen, ins Südweststadion ausweichen. Wie zuletzt gegen den TuS Koblenz. Da holte die Arminia unter ihrem neuen Trainer Ralf Gimmy einen Punkt gegen die klar favorisierten Gäste. Das Südweststadion brachte also Glück.

Na ja, und ich selbst würde mich freuen, dort irgendwann mal wieder eine Runde zu drehen – allerdings dann in einem ganz gemächlichen Tempo.

Die Kolumne

Fünf Redakteure berichten für die RHEINPFALZ über Ludwigshafen. Ihre Erlebnisse aus dem (Arbeits-)Alltag nehmen die Redakteure in der Kolumne „Quintessenz“ wöchentlich aufs Korn.