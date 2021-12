Zwei Männer haben in der Nacht zum Freitag ein Bistro in Mundenheim überfallen. Wie die Polizei mitteilte, bedrohte das Duo gegen 0.45 Uhr eine Angestellte mit einer Schusswaffe und forderte das Geld aus der Kasse. Als die Mitarbeiterin den Tätern zeigte, dass die Kasse leer ist, flüchteten die Männer ohne Beute in Richtung Weißenburger Straße. Die alarmierte Polizei leitete eine Fahndung ein, die ergebnislos blieb. Die beiden Tatverdächtigen sind zirka 20 Jahre alt. Einer ist zirka 1,65 Meter groß, hat schwarzes Haar und dunkle Augen. Er sprach deutsch mit einem Akzent und trug eine schwarze Kapuzenjacke, einen schwarzen Mundschutz sowie eine helle Jogginghose. Sein Komplize ist etwa 1,75 Meter groß und trug eine weiße Kapuzenjacke, eine dunkle Jogginghose mit farbigem Längsstreifen und eine OP-Maske. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621 963-2773 .