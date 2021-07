Zwei Männer haben in der Nacht zum Dienstag ein Bistro in der Frankenthaler Straße (West) ausgeraubt. Die Täter drangen laut Polizeibericht gegen 3.50 Uhr in das Lokal ein, fesselten eine 48-jährige Angestellte, stahlen Bargeld aus der Kasse und brachen zwei Geldspielautomaten auf. Danach flüchteten sie in Richtung Rohrlachstraße. Die 48-Jährige schaffte es auf die Straße und machte durch Hilferufe auf sich aufmerksam. Daraufhin eilten Zeugen ihr zu Hilfe. Eine Fahndung der Polizei verlief ergebnislos. Einer der Täter ist zirka 1,80 Meter groß, hat einen Vollbart, dunkle kurze Haare und eine kräftige Statur. Sein Komplize ist etwa 1,70 Meter groß und hat dunkle kurze Haare. Er hatte seine Gesicht vermummt. Die Polizei sucht Zeugen für die Tat und erbittet Hinweise auf die Täter unter Telefon 0621/963-2773.